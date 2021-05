Porträt von Katia Ledoux – «Ihre Haare passen nicht zur Oper», sagte der Professor Die Mezzosopranistin Katia Ledoux musste schon gegen einige Vorurteile ansingen. In Zürich tut sie das gerade ebenso hinreissend wie erfolgreich. Susanne Kübler

«Die Braids mussten einfach sein», sagt Katia Ledoux. Foto: Dominique Meienberg

«I Will Always Love You» von Whitney Houston singt Katia Ledoux als Zugabe ihres Soloprogramms im Zürcher Opernhaus – und man kann nicht anders als zurücklieben. Weil der Song genau so klingt, wie er klingen muss. Weil die Sängerin davor Alicia Keys, Kurt Weill und das «Gretchen am Spinnrad» kombiniert hat, ohne dass einem das böse Wort «Crossover» in den Sinn gekommen wäre. Und natürlich auch wegen ihrer entwaffnenden Ansage zu den Ausschnitten aus Bizets «Carmen»: «Ich singe das, weil es meine Lieblingsoper ist, und weil ich das kann.»

Weil sie das schon immer wollte, hätte sie noch hinzufügen können. Katia Ledoux war drei Jahre alt, als sie in ihrem ganz und gar nicht musikalisch ausgerichteten Elternhaus eine Videokassette mit Francesco Rosis «Carmen»-Film entdeckte. Die habe sie so sehr fasziniert, dass der Berufswunsch sofort klar war, erzählt sie: «Meine Eltern waren unglaublich stolz und sagten allen, ich wolle Opernsängerin werden, aber das stimmte wohl nicht ganz; ich wollte einfach Carmen sein.»