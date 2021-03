TV-Kritik SRF DOK – Ihre Flucht hielt die Schweiz in Bann Gefängnisaufseherin verliebt sich in Vergewaltiger und befreit ihn: Die abenteuerliche Geschichte von Angela und Hassan Kiko ist Stoff eines Dokumentarfilms. Was taugt er? Denise Jeitziner

Eine Überwachungskamera filmt den Innenhof des Gefängnisses Limmattal. Es ist dunkel, das Bild körnig. Eine Tür geht auf, grelles Licht und zwei Personen gelangen nach aussen, eine Frau und ein Mann, Hand in Hand. Zügig gehen sie über den Hof, öffnen das Tor, und sie sind draussen, sie sind frei.

Es ist der Beginn einer Flucht, die die Schweiz in ihren Bann ziehen wird. Denn der Plot ist spektakulär: Die 32-jährige Gefängnisaufseherin Angela Magdici befreit den verurteilten Sexualstraftäter Hassan Kiko, ihren Geliebten, aus seiner Zelle, flieht mit ihm über die Grenze nach Italien, wo das Paar nach fünf Wochen – «die schönste Zeit unseres Lebens» – von einer Anti-Terroreinheit aufgespürt und verhaftet wird.

Einen exklusiven Blick hinter die Kulissen versprach der «DOK»-Film im Vorfeld. Ursprünglich hätte «Die Aufseherin und der Häftling – Liebesflucht aus dem Gefängnis» bereits im Juni 2020 ausgestrahlt werden sollen; er wurde jedoch im letzten Moment aus dem Programm genommen. Die damalige Begründung: Der Protagonist befinde sich aktuell in einer heiklen Phase im Vollzugslockerungsprozess. Nähere Informationen gab es weder damals noch heute, 9 Monate und 50 Filmminuten später.

Als Liebesdrama in fünf Akten wird die Reportage von Rolando Colla erzählt.

Die Aufseherin

Angela Kiko, sie hat ihren geliebten Hassan inzwischen hinter Gittern geheiratet, sitzt in ihrer 2-Zimmer-Wohnung im Kanton Aargau, unweit der Strafvollzugsanstalt Lenzburg, wo ihr Mann seine Strafe absitzt. Sie strahlt immer noch, wenn sie von Hassan Kiko erzählt, ihrer grossen Liebe. Sie ist immer noch aufgebracht über seine «ungerechte» Verurteilung wegen Vergewaltigung einer 16-Jährigen, die «zu 100 Prozent nicht so stattgefunden hat», wie sie sagt.

Und sie ist immer noch zornig, wenn sie an den Wendepunkt denkt: Nach einer Schlägerei musste Kiko in eine Arrestzelle und sich dort ausziehen. «Die blöde Krankenschwester hat ihn nackt gesehen! So etwas geht gar nicht! Es gibt überhaupt keine Worte für so eine Ehrverletzung. Da war der Punkt für mich erreicht.» Und der Entschluss zur Flucht gefasst.

Der Häftling

Hassan Kiko wirkt ruhig, dankbar für seine Angela, die Einzige, die je an ihn geglaubt und ihn gerettet habe. Er wird in seiner Zelle gefilmt, bei Putzarbeiten und beim Briefeschreiben an seine Frau – ein Sprühnebel Parfüm fürs Papier inklusive. Ja, er habe Fehler gemacht, «ich war ein Idiot.» Aber die Strafe für seine erste Vergewaltigung – 3,5 Jahre – findet er «schon hart» – die zweite Vergewaltigung einer 16-Jährigen will er nicht begangen haben. Und der Gefängnisausbruch? «Sie haben mir keinen anderen Weg gelassen. Ich wollte mit Angela draussen sein.»

Die Flucht

«Wenn ich es ganz nüchtern analysiere, haben wir in den Medien weltweit ein wenig schlecht ausgesehen», sagt Roland Zurkirchen, zur Zeit des Ausbruchs Direktor des Gefängnisses Limmattal. «Aber die grosse Last, die tragen die zwei.» Liebe mag blöd machen, wie eine Zeitung damals einen Artikel über die Aufseherin titelte. Aber noch blöder standen die Schweizer Justizanstalten da. So etwas könne heute aber dank verschiedener Massnahmen aber nicht mehr passieren, hiess es im Film.

Die Videobotschaft und die Folgen

Der Höhepunkt, die legendäre Videobotschaft am Schmetterlingstischtuch, durfte auch im Film nicht fehlen. Statt «richtig kriminell zu werden», um an Geld zu kommen, wandten sich die beiden fünf Wochen nach der Flucht an die Schweizer Strafverfolgungsbehörden in der Hoffnung auf eine «humanitäre Lösung». Es war der Anfang vom Ende.

Die Prozesse und Urteile

Angela Kiko kam mit einer bedingten Freiheitsstrafe davon, Hassan Kiko kassierte sechs Monate für die Anstiftung zur Flucht und wurde schliesslich auch noch wegen der zweiten Vergewaltigung verurteilt. Insgesamt muss er acht Jahre absitzen, zwei hat er zum Zeitpunkt der Filmaufnahmen noch vor sich.

Angela Kiko lernt nun Arabisch

Die Doku über die Liebesflucht aus dem Gefängnis wird mit Originalaufnahmen und Medienberichten von damals erzählt, dazu gibt es Interviews mit Gefängnisdirektoren, Strafverteidigern und dem Ehepaar Kiko, das einen Einblick in ihre Liebesgeschichte, die Zeit in Italien und den Moment der Festnahme gewährt, als Hassan überwältigt wurde und Ex-Thaiboxerin Angela einem Polizisten – er stellte sich später als Kommandant der Anti-Terroreinheit heraus – einen Fusskick ins Gesicht verpasste.

Nachgestellte Szenen machten das Erzählte lebendig, aber da und dort wurde etwas gar tief in die Effektkiste gegriffen, so dass man sich in manchen Szenen irgendwo zwischen einem mittelmässigen Krimi und einer Telenovela wähnt.

«Ich liebe ihn sehr. Aber ich bin auch in ihn verliebt. Ich glaube nicht, dass sich das ändern wird.» Angela Kiko

Aber filmreif war die Geschichte ja tatsächlich. Bloss ohne Happy-End. Weder für das Paar, noch für die Zuschauer. Irgendwann war die Luft ein wenig draussen, vieles naturgemäss ein Déjà-vu. Und die Chance auf eine zweite Flucht ist den beiden bis heute verwehrt: Kikos Antrag auf Hafturlaub und Freibesuche wurde Ende 2019 abgelehnt.

Für seine Frau heisst es Abwarten und Arabisch lernen – «Weil ich es will. Die Schrift ist wunderschön, wie eine Geheimschrift», sagt sie und ergänzt: «Vielleicht ist es eine Vorbereitungshandlung, ja.» Ob der Syrer nach der Freilassung in seine Heimat abgeschoben wird, ist zwar noch unklar. Sicher aber ist: Angela Kiko ist auch fünf Jahre nach der Flucht immer noch bereit, alles für den Mann ihres Lebens zu tun. «Ich liebe ihn sehr. Aber ich bin auch in ihn verliebt. Ich glaube nicht, dass sich das ändern wird.»