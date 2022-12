Serie Inkognito – Ihr wichtigstes Buch stürzte aus dieser Autorin heraus Das Leben in Bern erschien dieser jungen Frau wie unter eine Käseglocke. Wer ist diese Frau, die nach Berlin aufbrach und dort ein Kultbuch der Frauenbewegung schrieb? Alexander Sury

Die damals 28-jährige Bernerin wurde 1975 mit ihrem ersten Buch schlagartig in ein anderes Leben katapultiert. Foto: PD

Ihr erstes Buch endet mit dem Satz: «Der Mensch meines Lebens bin ich.» Aufgewachsen in Kirchberg und in Wabern, bildete sie im Gymnasium zusammen mit einer Freundin eine Art Avantgarde. Sie gaben eine Schülerzeitung heraus und sagten den Lehrern, was sie lesen wollten im Unterricht. Der Vater war ein deutscher Ingenieur, der sich in der Schweiz anpasste und nach elf Jahren eingebürgert wurde. Die Tochter sollte ein nettes Schweizer Mädchen sein. Das war sie aber nicht, eher das Gegenteil.