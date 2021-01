Virale Twitter-Rede – «Ihr werdet nie siegen» – und dann zieht Schwarzenegger das Schwert In einer emotionalen Rede an seine «fellow Americans» vergleicht der Republikaner den Sturm aufs Capitol mit der Kristallnacht. Und sticht verbal auf Donald Trump ein. Willi Winkler

Gegen Ende wird es richtig gefährlich, Arnold Schwarzenegger holt das Schwert raus, es ist der Prügel, mit dem er als Conan der Barbar berühmt wurde. Das ist fast vierzig Jahre her, das Schwert kein Schwert mehr, sondern ein Symbol.

Dieses Eisen, erläutert Schwarzenegger, sei die Demokratie, die wie ein Schwert geschmiedet, gehärtet, geschlagen und immer wieder neu bearbeitet werden müsse, damit es eine schlagkräftige Waffe werde und vor allem bleibe.

An der unterdrückten Wut, mit der ihn sein betrunkener Vater schlug, habe er am eigenen Leib gespürt, wie verletzt die Kriegsheimkehrer waren.

In seiner « Botschaft für meine amerikanischen Landsleute und meine Freunde auf der ganzen Welt », die sich übers Internet tatsächlich sofort millionenfach um die Welt verbreitet hat, verwandelt sich der Barbar in einen Geschichtslehrer, den keine Scheu vor Nazi-Vergleichen plagt. Der Sturm aufs Kapitol am vergangenen Mittwoch erinnere ihn an die «Kristallnacht» von 1938, als in Deutschland die Synagogen angegriffen wurden.

Als gebürtiger Österreicher wisse er, wovon er spreche. An der unterdrückten Wut, mit der ihn sein betrunkener Vater schlug, so erzählt Schwarzenegger in dem Video, habe er am eigenen Leib gespürt, wie sehr körperlich und seelisch verletzt die Generation der Kriegsheimkehrer war. Lügen, lauter Lügen hätten den Vater verführt.

Leise streichen die Streicher dazu, hinter dem Redner hängen die amerikanische und die kalifornische Fahne, dazwischen posiert auf einem Plakat sein anderes Ich – Mr. Universe, der jetzt mit aller Muskelkraft bereit ist, die gefährdete Demokratie zu verteidigen. Der alte Barbar ist wieder jung und schwingt das Schwert.

Schwarzenegger ist Mitglied der Republikanischen Partei, er wurde sogar zum Gouverneur Kaliforniens gewählt, aber in seiner Botschaft bittet er nach all den Lügen und angesichts der «Rückgratlosigkeit» seiner Parteifreunde, die dem «schlechtesten Präsidenten der amerikanischen Geschichte» zur Macht verholfen hätten, Joe Biden zu unterstützen. Mit zusammengezogenen Brauen, fürchterlicher anzuschauen als jeder Terminator, versichert Arnie den Feinden der Demokratie: «Ihr werdet niemals siegen!»