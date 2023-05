Verunfallte Fussgängerin in Thun – Ihr neues Leben soll auch anderen Mut machen Alexandra Rufener wurde von einem Auto angefahren. Sie überlebte nur mit Glück. Trotz vieler Beschwerden hat sie den Lebensmut nicht verloren – und will anderen ein Beispiel sein. Gabriel Berger

Alexandra Rufener überquert den Fussgängerstreifen an der Allmendstrasse in Thun. Genau an dieser Stelle wurde sie im September 2015 von einem Auto angefahren – und erlitt schwerste Verletzungen. Foto: Steve Wenger

5 Prozent: So hoch waren Alexandra Rufeners Überlebenschancen nach dem schweren Unfall. Der Augenblick, der das Leben der Ehefrau und Mutter eines Sohnes im Teenageralter in ein Vorher und ein Nachher aufteilt, ereignete sich am 1. September 2015. Kurz vor Mittag kommt der Thunerin, die bei der Ruag Land Systems als Umweltmanagerin arbeitet, damals in den Sinn, dass sie ihre mitgenommene Salatbox fürs Mittagessen im Auto vergessen hat. Dieses steht auf dem Parkplatz direkt gegenüber des Ruag-Haupteingangs an der Allmendstrasse.