Wahlen in Oberdiessbach – Ihr liegt die Schule am Herzen Sie schätzt den Zusammenhalt im Dorf und möchte, dass dessen Charakter erhalten bleibt: Bettina Gerber will für die SVP Oberdiessbach das Gemeindepräsidium übernehmen. Janine Zürcher

Bettina Gerber (Die Mitte) kandidiert auf der Liste der SVP für das Gemeindepräsidium in Oberdiessbach. Foto: Patric Spahni

«Ich bin im Umgang mit Menschen erprobt: Sie abholen und tragfähige Lösungen erarbeiten – das ist mein tägliches Brot», sagt Bettina Gerber. Die 43-jährige Juristin arbeitet als Gerichtspräsidentin. Rund die Hälfte der Verfahren, die sie leitet, betreffen Familienrecht: «Da geht es immer um schwierige Situationen.» Die Erfahrungen, die sie im Umgang damit sammelt, möchte Gerber nun auch in der Gemeinde noch mehr einbringen.

Gerber kandidiert auf der Liste der SVP als Gemeindepräsidentin – obwohl sie einer anderen Partei angehört. Um überhaupt die Chance zu haben, vom Grossen Rat als Richterin gewählt zu werden, brauchte sie ein Parteibüchlein. Sie legte sich 2010 jenes der BDP, heute Die Mitte, zu: «Ich bin auf dem Land aufgewachsen und klar eine Bürgerliche.» So passe im Dorf, in dem ihre Partei keine Sektion habe, die SVP am besten zu ihr. Ein Parteiwechsel stehe aber nicht zur Debatte. «Für mich stimmt es so – und ich kommuniziere allen Seiten gegenüber stets offen.»