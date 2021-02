Migrationsfamilien im Lockdown – «Ihr Kopf war danach leer, meiner voll» Wie geht es denjenigen in der Corona-Pandemie, die erst seit kurzem hier leben? Keine weiss das so gut wie Nanthini Murugaverl, Schlüsselperson in Bern-West. Lea Stuber

Nanthini Murugaverl hört sich die Probleme der Menschen an und versucht, sie gemeinsam mit Sozialarbeiterinnen im Quartier zu lösen. Foto: Raphael Moser

Eine Zeit lang kam sie erst am Nachmittag um drei Uhr zum Mittagessen, manchmal auch erst gegen vier Uhr. Es war die Zeit im vergangenen Frühling, die Schweiz im Lockdown und Nanthini Murugaverl am Telefon. Die Menschen hatten Fragen an sie. Fragen zu den neusten Corona-Regeln, die sie – formuliert auf Deutsch – nicht verstanden, zu einer Kündigung oder der Kurzarbeit, dazu, wie sie ihre Kinder im Fernunterricht unterstützen konnten.

Mit wie vielen Menschen sie auf diese Weise in Kontakt sei? Nanthini Murugaverl schmunzelt, «mit ganz Bern-West», sagt sie dann. Sie, 50 Jahre alt und seit 21 Jahren in der Schweiz, spricht von «unseren Leuten» und meint die Menschen, die – wie sie – aus Sri Lanka in die Schweiz geflüchtet oder migriert sind.