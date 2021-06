Weissrusslands Umgang mit Kritikern – Ihr könnt euch niemals sicher sein Bevor Alexander Lukaschenko Krieg gegen sein Volk führte, war er für Europa vor allem lästig. Jetzt wird immer klarer, wie skrupellos er ist. Von Oppositionellen, die selbst im Exil in Gefahr sind. Sonja Zekri Moskau , Silke Bigalke Moskau

Eine Oppositionsanhängerin protestiert im Zentrum von Minsk im August 2020. Foto: Sergei Bobylev (Getty Images)

Im Gefängnis entwickeln Menschen viele Überlebensstrategien. Wenn Olga Shparaga in der Haft nicht meditierte, hielt sie Vorlesungen. Sie hatte ein dankbares Publikum, weil ihre Mitgefangenen nirgendwohin konnten und die weissrussischen Unterdrückungsapparatschiks unvorsichtig genug waren, Gleichgesinnte in eine Zelle zu sperren. Einige der Frauen gehörten – wie die Philosophin Shparaga – der feministischen Gruppe des oppositionellen Koordinationsrates an. Andere hätten sich im Leben nicht als Feministinnen bezeichnet. Aber alle – ob 18 oder 63 Jahre alt – waren entschlossen, dass das mit Belarus als «letzter Diktatur Europas» jetzt mal ein Ende haben muss.