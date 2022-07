Diplomfeier Autogewerbeverband – «Ihr habts alle geschafft, wir sind stolz auch euch» Alle Lernenden des Autogewerbeverbandes Berner Oberland haben die Ausbildung bestanden. Die Erleichterung war an der Diplomfeier spürbar. Nelly Kolb

Die Ausgezeichneten an der Abschlussfeier der«Autogewerbler» posieren für ein Gruppenbild. Foto: Nelly Kolb

«Herzliche Gratulation – wir sind stolz auf euch», prangte es am Freitagabend von der Leinwand in der Alten Reithalle in Thun. Der Grund: die Diplomfeier des Autogewerbeverbands (AGVS) Sektion Berner Oberland. Lehrmeister und Fachlehrer attestierten den 56 Lernenden: «Ihr habt es geschafft.» Sie hätten in ihrer zwei- bis vierjährigen Lehre eine gute Basis erarbeitet und könnten diese in ihrem Berufsweg nun ein- und umsetzten.