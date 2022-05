Kurzfilm «Vents solitaires» – Ihr Gebläse macht ihn an In David Oeschs Film «Vents solitaires» besitzt ein junger Mann einen Ventilatoren-Harem. Die absonderliche Romanze ist an der Berner Kurzfilmnacht zu sehen. Regula Fuchs

Zärtlich angepustet: Anaïs (Maria Rebecca Sauter) und Laurent (Kacey Mottet Klein). Foto: zvg

Wie heisst das, wenn sich jemand von Ventilatoren erotisch angezogen fühlt? Ventosexualität? Und was muss eine ventosexuelle Person erst angesichts eines ausgewachsenen Windrads empfinden?

Vielleicht könnte man das Werk am ehesten als sonderbare romantische Komödie bezeichnen, denn Laurent, die Hauptfigur, ist mächtig verliebt. Nicht nur in seine Handvoll Tischventilatoren, die er im Kofferraum seines Autos stets dabei hat und von denen er sich auf dem Bett genüsslich anpusten lässt. Sondern er ist vor allem in die grosse Windturbine in jenem Jura-Dorf verliebt, wo er sich am Anfang des Films ein Hotelzimmer nimmt – natürlich mit Blick auf den Windpark.