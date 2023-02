Co-Working auf dem Land – Ihr Erfolg ist eine Frage der Ausdauer In grösseren Städten sind Co-Working-Räume beliebt, ausserhalb haben sie einen schweren Stand. Einige Anbietende bleiben hartnäckig und kreativ. Julian Perrenoud

Maximilian von Arx (links) und Michael Heger machten im La Space Langenthal schwierige Monate durch, bei ihnen ist die Motivation aber wieder zurück. Foto: Christian Pfander

Sie waren euphorisch und ihre Ziele hoch: Anfang 2020 startete eine sechsköpfige Gruppe in den verlassenen Fabrikräumen der Ammann-Gruppe das erste Co-Working-Angebot in Langenthal. Damals waren Arbeitsplätze in geteilten Büros bereits im Trend. Nicht nur in den grösseren Städten des Landes wurden neue Angebote eröffnet, auch auf dem Land versuchten sich immer mehr Projekte.