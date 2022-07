Köpfe der Woche – Ihr Durchhaltewillen wurde belohnt Dank Verena Wagner und Ruedi Christen gibt es in Thun wieder Alpensegler zu bewundern. Für ihr Engagement küren wir die Naturfreunde zu den «Köpfen der Woche». Yannis Lüthi

Sie haben es geschafft, dass sich die Alpensegler in Thun angesiedelt haben: Ruedi Christen und Verena Wagner hoch oben bei der Stadtkirche. Foto: Yannis Lüthi

Der Alpensegler gilt in der Schweiz als potenziell gefährdete Vogelart. In der Zeitspanne von 2013 bis 2016 wurden gemäss vogelwarte.ch gerade mal zwischen 1800 und 2300 Paare gezählt. Verena Wagner und Ruedi Christen setzen sich aktiv für den Erhalt der Flugakrobaten ein. Sie haben es geschafft, den Alpensegler nach Thun in die Stadtkirche zu locken.