Senioren am Computer – Ihm kann man auch «dumme Fragen» stellen Senioren helfen Senioren bei Fragen zu PC oder Smartphone: Das ist das Motto von Compi-Help. Ein Hausbesuch und eine Begegnung mit einem 94-jährigen Computerfreak. Alexander Sury

Besuch vom PC-Doktor: Othmar Jauch (links) zusammen mit Herbert Jost von Compi-Help in seinem Arbeitszimmer. Foto: Nicole Philipp



An einem schwülen Sommernachmittag Ende Juni klingelt Herbert Jost an der Tür eines Altbaus im Westen Berns. Der studierte Elektroingenieur ist seit einigen Jahren pensioniert, in seinem Berufsleben war er teils selbstständig, lange hat er auch für die Swisscom gearbeitet. Jetzt hat er eine Sprechstunde beim 77-jährigen Othmar Jauch. Herbert Jost kommt als Vertreter von Compi-Help in Bern, er ist spezialisiert auf Windows und Android. Das Motto lautet: Senioren helfen Senioren im Umgang mit Computer, PC oder Smartphone.