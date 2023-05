Ein Schwinger im Hoch – Ihm kann im Moment kaum einer das Wasser reichen Eine Woche nach dem Emmentalischen triumphiert Fabian Staudenmann auch an seinem Heimfest in Frauenkappelen. Nun könnte es zum Duell mit dem Schwingerkönig kommen. Marco Oppliger

Eine Klasse für sich: Fabian Staudenmann gewinnt in Frauenkappelen alle sechs Gänge, fünf davon mit der Maximalnote. Foto: Christian Pfander

Der Aufruf des Speakers ist unmissverständlich: Diejenigen Schwinger, die noch für die Schlussgang-Teilnahme infrage kommen, sollen mit dem Gang unter die Dusche warten. Die Ausgangslage am Mittelländischen in Frauenkappelen ist eben etwas verzwickt, was nur an einem Mann liegt: Fabian Staudenmann.