Sonnyboy Sandro Christen – Ihn findet selbst Erling Haaland cool Er besiegte Thomas Tuchel, verbrachte mit Roman Bürki die Ferien und flirtete mit Instagram-Star Alexis Ren: Der Angreifer des FC Münsingen führt ein aufregendes Leben. Adrian Horn

Sandro Christen posiert vor dem Clubhaus des FC Münsingen und dem passenden Werbebanner. Foto: Beat Mathys

Es ist bis heute eine der bemerkenswertesten Leistungen einer Berner Nachwuchsauswahl überhaupt. 2009 gewann die U-21 des FC Thun das vielbeachtete Turnier im deutschen Ergenzingen. Grosse Karrieren waren hier, am Stelldichein der Talente, lanciert worden, etwa jene von Mehmet Scholl und Oliver Kahn. Und nun triumphierten die Berner Oberländer, für welche die Einladung allein schon so etwas wie ein Ritterschlag gewesen war. Im Final besiegten die von Martin Schmidt gecoachten Thuner das von Thomas Tuchel trainierte Mainz. Für Schmidt war das der Türöffner in die weite Fussballwelt; er wechselte zum im Endspiel unterlegenen Club, wurde später Chef des Mainzer Fanionteams und damit Nachfolger Tuchels, welcher weiterzog, in der Folge Dortmund und Paris St-Germain betreute und nun verantwortet, was bei Chelsea geschieht.