Engagierte Langenthalerin – «Ignoranz bringt mich an meine Grenzen» Mira Strub ist alleinerziehende Mutter von vier Kindern. Trotzdem hat sie vor einigen Jahren einen jungen Geflüchteten bei sich aufgenommen – und kämpft bis heute für ihn. Melissa Burkhard

Mit ihrer Kunst verarbeitet Mira Strub ihre Gefühle. Das Bild im Hintergrund heisst «Bis ins Mark». Foto: Beat Mathys

Mira Strub holt ein Bild aus ihrem Atelier. Sie will es auf dem Foto haben – es passe so gut. «Das Bild heisst ‹Bis ins Mark›», sagt sie, während sie es hinter sich positioniert. Es ist ein treffender Titel: Das Bild zeigt eine Person, die scheinbar aus dem Hinterhalt angegriffen wird. «Diese Menschen haben auch überall Verletzungen», sagt Mira Strub und meint damit die Geflüchteten, die seit vielen Jahren nach Europa kommen. «Niemand verlässt einfach mal so seine Heimat», sagt sie bestimmt. Man merkt, sie führt dieses Gespräch nicht zum ersten Mal.