French-Open-Königin – Iga Swiatek spielt am French Open in einer eigenen Klasse Die Weltranglistenerste aus Polen sicherte sich mit dem 35. Sieg in Serie ihren zweiten Grand-Slam-Titel. Der Gegnerin bleiben nur die Tränen. René Stauffer

Mission erfüllt: Iga Swiatek gab auf dem Weg zum French-Open-Titel nur einen Satz ab. Foto: Ryan Pierse (Getty Images)

Mit ihrem 35. Sieg in Serie sicherte sich die Polin Iga Swiatek zum zweiten Mal das French Open. Die 21-Jährige zeigte auch gegen die 18-jährige Amerikanerin Coco Gauff keine Schwächen und gewann nach 68 Minuten 6:1, 6:3. In ihrer unheimlichen Siegesserie hat die Polin nun sechs Turniere hintereinander gewonnen. Allein das French Open bringt ihr 2,2 Millionen Euro Preisgeld.

Swiatek rannte nach dem Matchball hoch zu ihrer Box, wo auch Fussball-Ikone Robert Lewandowski zu den Gratulanten gehörten, zusammen mit ihrem Coach Tomasz Wiktorowski und ihrem Vater Tomasz Swiatek, der 1988 in Seoul als Ruderer an den Sommerspielen angetreten war.

Derweil vergoss Coco Gauff bittere Tränen. Sie ist die jüngste Grand-Slam-Finalistin seit 18 Jahren und der Russin Maria Scharapowa und dürfte noch einige Chancen erhalten, grosse Titel zu gewinnen. Aber auch Swiatek konnte in ihrer Siegesansprache die Tränen nicht zurückhalten. Sie richtete aber auch aufmunternde Worte an die Ukraine, wofür sie anhaltenden Applaus erhielt.

2020 hatte Swiatek noch aus heiterem Himmel gewonnen, als Nummer 54 war sie die am tiefsten klassierte French-Open-Siegerin geworden. Inzwischen thront die eben erst 21 Jahre alt gewordene Osteuropäerin nach dem Rücktritt der Australierin Ashleigh Barty alleine über der Tenniswelt. In der Weltrangliste weist sie neu fast doppelt so viele Punkte auf wie ihre erste Verfolgerin, die Estin Annett Kontaveit.

Noch zwei Siege bis zum Rekord von Hingis

Was Swiatek so interessant macht, drückte Billie Jean King, die Gründerin der WTA-Tour, so aus: «Ihre Vorhand ist komplett unterschiedlich von ihrer Rückhand, und ihr Aufschlag wird immer besser. Und sie ist auch sehr schnell, schneller, als ich gedacht hatte. Sie hat wirklich die Anlagen eines Champions.» Seit 1990 gab es nur sechs Spielerinnen, die Siegesserien von über 30 Partien schafften. In Führung liegt in dieser Martina Hingis (1997) mit 37 Siegen, gefolgt von Monica Seles (1990) mit 36.

King hat aber auch eine hohe Meinung von Coco Gauff: «Es gefällt mir, dass sie das Tennis als Plattform benutzt, um soziale Veränderungen anzustreben und anderen zu helfen. Und trotzdem will sie die Beste sein, mit nichts weniger ist sie zufrieden.»

Jüngste Grand-Slam-Finalistin seit 2004: Die 18-jährige Coco Gauff. Foto: Mine Kasapoglu (Getty Images)

René Stauffer ist seit 1981 Sportredaktor mit Spezialgebiet Tennis. Er berichtete unter anderem von über 90 Grand-Slam-Turnieren und ist der Verfasser zweier in mehrere Sprachen übersetzter Bücher über Roger Federer. Mehr Infos @staffsky

