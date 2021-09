Hauptversammlung im Oberland – IG Leissigen Futura bleibt bei Kreuzungsstelle am Ball Die Anbindung von Leissigen an die Bahn bleibt weiterhin ein Ziel der IG. Doch derzeit steht eine verträgliche Umsetzung der Kreuzungsstelle im Fokus, so Präsident Beat Steuri.

Die IG Leissigen Futura setzt sich für Anliegen rund um den Schienenverkehr ein. Foto: Bruno Petroni

Bei der Interessengemeinschaft (IG) Leissigen Futura steht zurzeit die Kreuzungsstelle im Zentrum der Aufmerksamkeit, die es erlauben soll, dass Intercity-Züge direkt zwischen Interlaken und Zürich verkehren und in Leissigen kreuzen können. Derzeit seien 52 Einsprachen gegen das Grossprojekt der BLS hängig, erklärte Präsident Beat Steuri gemäss einer Mitteilung der IG an der Hauptversammlung am 2. September.

Aufgrund der vielen Einsprachen konnte mit dem Bau der Kreuzungsstelle, der für das Frühjahr 2021 geplant war, noch nicht begonnen werden. Steuri machte an der Versammlung klar, dass die IG Leissigen Futura im Gespräch mit der BLS, den Behörden und der Politik nach einer Lösung für eine verträgliche Umsetzung des Projekts sucht. Doch aktuell gebe es wenig Bewegung.

Notfalls vor Gericht

Die IG Leissigen Futura hält nach wie vor an ihren Kernanliegen fest. Dazu gehören die Verschiebung und Verkürzung des Gesamtprojekts, die Verlegung der Speiseleitung auch im westlichen Teil Leissigens und der Bau einer Haltekante. Beat Steuri bekräftigte vor den Mitgliedern, dass die IG ein Interesse an einem Kompromiss habe.

Allerdings betonte er auch, dass die IG und einige betroffene Einsprecher das Thema der Kreuzungsstelle notfalls gerichtlich weiterziehen würden, wenn die zuständigen Behörden kein Entgegenkommen zeigten.

pd

Fehler gefunden?Jetzt melden.