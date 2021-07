Wanderung für Abonnentinnen und Abonnenten – Idyllische Alpwanderung Die Wanderung auf die Alp Suls bot den Teilnehmenden einiges an Abwechslung: Das verträumte Sulsseeli, Ziegengemecker und blühende Alpweiden. Franziska Zaugg

Ruhe und Erholung finden am Sulsseeli. Foto: Bruno Petroni Mittagspause beim Sulsseeli. Foto: Bruno Petroni Durch den dicht bewachsenen Marcheggwald. Foto: Bruno Petroni 1 / 10

Von der Grütschalp durch den Marcheggwald, hinauf zur Alp Suls und von dort weiter zur Lobhornhütte: Diese Wanderung haben Abonnentinnen und Abonnenten dieser Zeitung am vergangenen Sonntag unternommen. Geführt von Profis der Berner Wanderwege und in Begleitung von Berner Oberländer-Redaktor Bruno Petroni.

Hier einige Impressionen dieser Alpwanderung, entlang blühender Wiesen, vorbei am verträumten Sulsseeli, dem Besuch der Lobhornhütte – und von der Begegnung mit neugierigen Ziegen.

Bis in den Herbst hinein bietet diese Zeitung geführte Wanderungen in der Jungfrauregion und im Diemtigtal an. Informationen zum Angebot und zur Anmeldung erhalten Sie auf: www.espacecard.ch oder telefonisch unter der Gratisnummer: 0800 551 800 (Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 Uhr). (fz)

