Bern&so – Idylle Über das Nebeneinander von Gestern und Heute. Martin Burkhalter

Ich freute mich sehr auf die Zugfahrt durchs Entlebuch nach Luzern. Morgens um zehn, Hudelwetter, Regentropfen an der Scheibe, die durch den Fahrtwind zu hübschen Mustern zusammenlaufen.



Ich hatte frei und war einer der ersten im Zug. Ich setzte mich hin, schlug das Buch auf, das von einem vergangenen Portugal handelt und in dem noch Vogelkäfige, staubige Strassen, Dreiteiler, Zigarettenspitzen und aufklappbare Uhren an silbernen Ketten vorkommen.



Nach und nach füllte sich der Zug, niemand setzte sich zu mir. Wenige Sekunden vor Abfahrt schnauften die Türen nochmals, drei Teenager betraten den Wagen und setzten sich natürlich neben mich.

Das Mädchen trug bauchfrei, die Jungs Trainerhosen. In den Ohren hatten alle drei kabellose Kopfhörer, in den Händen ihre Smartphones, die wiederum an bunten, mobilen Ladestationen angestöpselt waren. Eines der Geräte spielte einen unsäglichen Auto-Tune-Latin-Pop, die Teenager zuckten und zappelten rum und beim ersten «Aute, lueg mau», stand ich auf und suchte einen neuen Platz.



Im nächsten Wagen war es – obwohl er fast voll besetzt war – so still wie in einer Bibliothek. Man hörte das Rascheln einer Zeitung. Hier und da ein Hüsteln. Sonst nichts. Ich setzte mich auf den einzig freien Platz und schaute mich um.

Mir gegenüber sass ein Mann, der die BZ las. Die Frau schräg gegenüber las den «Bund». Die Dame neben mir hatte ein Magazin in den Händen und markierte mit einem Leuchtstift Textabschnitte.

Im anderen Abteil riss eine Frau eine halbe Seite des TV-Programms heraus und verstaute den Fetzen in ihrem Portemonnaie. Ein Mann las den «Blick», seine Frau sass ihm gegenüber und löste ein Kreuzworträtsel. Ab und an liefen ihr die Brillengläser an, wenn sie unter der Maske hörbar seufzte.

Mein Herzschlag passte sich dieser stillen, ruhigen und kleinen Welt an. Ich griff zu meinem Buch, öffnete es. Ein säuerlicher, aber angenehmer Geruch stieg mir in die Nase, draussen sah ich die grünen, nassen Felder vorbeiziehen, und kurz bevor ich die erste Zeile lesen konnte, hörte ich die Frau mit der angelaufenen Brille ihren Mann fragen: «Bild einer beschaulichen Welt, sächs Buechstabe?»