Festival Auawirleben – Identitätssuche fast wie bei Almodóvar Das Stück «Future Lovers» der spanischen Gruppe «La tristura» begeistert am Theaterfestival Auawirleben mit starken Dialogen und fulminantem Tanz. Helen Lagger

Ist das die Jugend von heute? Die Generation Z zwischen Feiern und Selbstfindung. Foto: PD/Mario Zamora

Die Sicht ist eingeschränkt in der Grossen Halle, wie durch «Nebel» verhangen, während aus Lautsprechern Rino Gaetano sein «Ma il cielo è sempre più blu» singt. Stühle stehen mit Corona-bedingt grossen Abständen in einem Kreis rund um eine Ansammlung von Flaschen, Snacks und viel Plastik. Nächtliches Picknick, Stelldichein, ein verschwörerisches Treffen? Tatsächlich wird hier bald ein Fest gefeiert.

Das spanische Kollektiv «La tristura» hätte mit dem Stück «Future Lovers» schon 2020 seinen Auftritt am Theaterfestival Auawirleben gehabt. Das Festival fand aufgrund der Pandemie nicht wie gewohnt statt, da die Gäste nicht einreisen konnten. Nun zeigt die 2004 in Madrid gegründete Truppe, bestehend aus Celso Giménez (Konzept) sowie Violeta Gil und Itsaso Arana (Dramaturgie), was sie 2018 gemeinsam mit Jugendlichen erarbeitet haben.

«Was dich umbringt, macht dich fertig»

Die Mitwirkenden sind nach 2000 geboren und geben Einblick in die Gedankenwelt der sogenannten Generation Z. Ein Mädchen wendet sich direkt ans Publikum. Sie blickt auf ihr Leben zurück. «Wann ich am unglücklichsten war? Mit 13 Jahren, als ich ein paarmal abgehauen bin», lässt sie uns wissen. Mit 45 habe sie dann eine Art Wiedergeburt erlebt. Und sie erinnert sich an eine Sommernacht, als sie mit ihrer Clique den Geburtstag von Pablo feierte. «Damals bin ich erwachsen geworden.»

Geboren nach 2000, 45-jährig? Ist sie ein Geist? Jedenfalls spricht sie, als wäre sie längst tot. «Wir sind die erste Generation, die mit der Idee aufgewachsen ist, dass es Gott nicht gibt», erklärt sie lakonisch. «Das ist geil, hat aber auch alles durcheinandergebracht.» Den Spruch «Was dich nicht umbringt, macht dich stark» möge sie nicht. Denn ist es nicht so: «Was dich umbringt, macht dich fertig.»

Man kehrt nach diesem Intro mit ihr gemeinsam in die Vergangenheit zurück, auf eine Waldlichtung, wo das Fest angeblich stattgefunden hat. Sie setzt sich Kopfhörer auf, französischer Rap erklingt, und ihre Clique erscheint. Alle tanzen isoliert voneinander, schiessen Selfies oder schreiben Nachrichten. Wer jetzt denkt, «La tristura» liefere eine plumpe Kritik an dieser Generation, die oberflächlich sei und nicht ohne Handy könne, liegt falsch. Es wird zum Glück ein differenzierteres Bild gezeichnet.

Geflüsterter Weltschmerz

Die porträtierten Jugendlichen sind letztlich nicht viel anders als die Generationen zuvor. Sie suchen die wahre Liebe, den Rausch, den Sinn des Lebens, ihren Weg. So mischen sie denn in ihren Rap-Sprechgesang plötzlich den Song «Mercedes Benz» von Janis Joplin, eine ewig gültige Konsumkritik-Hymne mit der Botschaft, dass Geld allein nicht glücklich mache.

Nach wildem Abrocken wird im Feuerschein diskutiert, «Deep Talking» nennt das die Generation Z, die gerne tiefer schürft, wenn es um die eigenen Befindlichkeiten geht. Die insgesamt sechs Jugendlichen sprechen über Weltschmerz, Beziehungen im 21. Jahrhundert und den Generationenkonflikt. Fast ist es, als würde man sie belauschen, mit ihnen am Lagerfeuer sitzen, wenn sie ihre Bekenntnisse und Geheimnisse mal flüsternd, mal in ihre Handys sprechend preisgeben. Auf Spanisch – die deutsche Übersetzung wird auf Stellwänden eingeblendet – klingt das teilweise wie nach leidenschaftlich-mysteriösen Dialogen aus einem Almodóvar -Film.

«Busca me» – suche mich – jetzt oder später, sagt ein Mädchen eindringlich zu einem Jungen, der verspricht, er werde dies tun. Irgendwann. Nur Kuscheln, danach ist ihm gerade nicht. Zu viel der Verbindlichkeit. Diese Authentizität ist nebst beeindruckenden Tanzeinlagen die Stärke des Stückes.

Auf dem Höhepunkt des Festes wird auf eine sogenannte Piñata gehauen, sodass ein Regen aus Flitter und Bonbons auf die zu Techno wild ravenden Schauspieler und auf die Zuschauer fällt. Genauso muss man sich zurzeit wohl ein Post-Corona-Fest vorstellen.

