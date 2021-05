Das «richtige» Tier erlegt – Identität von abgeschossener Wölfin F78 bestätigt Untersuchungen der Uni Bern zeigen: Bei der Wölfin, die Ende Februar in der Nähe von Zimmerwald abgeschossen wurde, handelt es sich definitiv um das Tier F78.

Ein Wolf im Zoo Zürich. (Archivbild)

Bei der Ende Februar von der Berner Wildhut bei Zimmerwald abgeschossenen Wölfin handelt es sich definitiv um das Tier F78. Dies haben die Untersuchungen des Kadavers durch die Universität Bern bestätigt.

Somit sei sichergestellt, dass das Jagdinspektorat das richtige Tier erlegt hatte, teilte der Kanton Bern am Dienstag mit. Die Wölfin F78 war am 19. Februar zum Abschuss freigegeben worden, nachdem sie mehr als 35 Nutztiere gerissen hatte. Sie wurde am 28. Februar bei Zimmerwald in der Gemeinde Wald getötet.

Das Kadaver war anschliessend zur pathologischen Untersuchung und Identifikation an das Zentrum für Fisch und Wildtiermedizin der Universität Bern geschickt worden.

