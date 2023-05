Tagestipp: «Elles Vivent» am Auawirleben – «Ideen haben ziemlich gute Abwehrkräfte» In «Elles Vivent» lässt der Theatermacher Antoine Defoort Erinnerungen mit einem speziellen Gerät sichtbar werden.

Gerade eben war Michel in einem Deep-Mindfulness-Workshop, nun sitzt auf einem Baumstrunk im Wald und hört sich an, was Taylor von den letzten zwei Jahren zu erzählen hat. Taylor erzählt seine Geschichte mit der Hilfe eines kleinen Gerätes namens Mnemoprojector, mit dem er Erinnerungen projizieren kann. Denn die beiden Freunde befinden sich in der Zukunft. Mit seinem Stück «Elles Vivent» geht der französische Theatermacher Antoine Defoort am Theaterfestival Auawirleben der Idee als Phänomen an sich auf den Grund. Was haben wir für ein Verhältnis zu unseren Ideen? «Ideen kann man nicht so leicht töten. Sie werden sich verteidigen und einige von ihnen haben ziemlich gute Abwehrkräfte. Das Knifflige ist: Wenn du eine aktiv töten willst, denkst du noch mehr an sie, und das macht sie stärker. Das ist irgendwie cool, aber auch ziemlich beängstigend», so Defoort. (xen)

