Entwicklung von Langenthal – Ideen für die Kernstadt gesucht Der Gemeinderat hat ein Entwicklungskonzept für die Innenstadt in Auftrag gegeben. Zentrales Element ist das zukünftige Verkehrsregime.

Der umgestaltete Wuhrplatz hat die Attraktivität in Langenthal erhöht. Foto: Thomas Peter

Sie ist zwar weitgehend gebaut, entwickelt sich aber dennoch stetig weiter: die Innenstadt von Langenthal, also das «Dorf» oder die Kernstadt, wie sie in Langenthal auch heisst. Diese müsse auf veränderte Rahmenbedingungen reagieren, heisst es in einer Medienmitteilung der Stadt. Diese Diskussion sei aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie in den vergangenen Monaten immer wieder geführt worden.

Die Attraktivität der Kernstadt beeinflusse die Lebensqualität in Langenthal ganz wesentlich, wie zum Beispiel die Umgestaltung des Wuhrplatzes eindrücklich vor Augen geführt habe. Die Attraktivität ihres Zentrums kann die Stadt dabei aktiv gestalten. Mit dem Entwicklungskonzept Kernstadt möchte der Gemeinderat hierfür nun einen Rahmen schaffen.

Das Zentrum entlasten

Das Ziel des Entwicklungskonzepts sei es, die Kernstadt als Wirtschaftsstandort zu stärken, räumlich zu verdichten und zu erweitern, heisst es in der Mitteilung. Besonders dringlich sei die Frage nach dem zukünftigen Verkehrsregime. Es ist ein zentrales Element des städtischen Verkehrslenkungskonzepts, die Achse Bahnhofstrasse-St. Urbanstrasse und somit das ganze Zentrum vom Durchfahrtsverkehr zu entlasten. Hierfür würden mit dem Agglomerationsprogramm der 3. Generation zahlreiche Strassenzüge rund um die Kernstadt umgestaltet.

Diese Massnahmen seien jedoch nur wirkungsvoll, wenn auch der sogenannte Netzwiderstand im Zentrum erhöht werde. Das Entwicklungskonzept soll aufzeigen, wie die Erreichbarkeit der Kernstadt optimal gelöst und gleichzeitig der Durchgangsverkehr minimiert wird.

Resultate bis im Sommer 2021

Diese und weitere Massnahmen aus dem Themenfeld räumliche Entwicklung, Gestaltung der öffentlichen

Räume, Parkieren und Logistik sollen in einem partizipativen Prozess gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern des Innenstadtgewerbes und weiterer Anspruchsgruppen formuliert werden.

Der Gemeinderat hat einen Kredit von 105’000 Franken genehmigt, um das Entwicklungskonzept zu erarbeiten. Die Resultate sollen bis im Sommer 2021 vorliegen.

swl