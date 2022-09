Thun: Anlass im Frühling 2023 – Ideen für die Aktionstage gegen Rassismus gesucht Die Stadt organisiert auch 2023 die Aktionstage gegen Rassismus. Bis Ende Oktober können Organisationen und Privatpersonen eigene Projekte eingeben. PD

Anlässlich der ersten Ausgabe der Aktionstage gegen Rassismus im Frühling 2022 sprach unter anderen Karl Johannes Rechsteiner auf dem Thuner Aarefeldplatz über das Thema. Foto: Murielle Buchs

Der 21. März ist der internationale Tag zur Bekämpfung von Rassismus. Rund um dieses Datum finden jeweils in verschiedenen Kantonen und Gemeinden die Aktionswochen gegen Rassismus statt. Auch die Stadt Thun beteiligte sich in diesem Jahr erstmals an der Aktion. «Aufgrund der positiven Rückmeldungen hat die städtische Integrationskommission entschieden, den Anlass auch im kommenden Jahr durchzuführen», hat die Stadt mitgeteilt. «Der Kampf gegen Rassismus ist eine Daueraufgabe. Deshalb wollen wir ein Zeichen setzen für Toleranz und die Bevölkerung informieren und sensibilisieren», wird Gemeinderätin Katharina Ali-Oesch (SP) zitiert.

Innovative Ideen sind willkommen

Organisiert werden die Aktionstage gegen Rassismus erneut vom Kompetenzzentrum Integration Thun-Oberland (KIO) des Amts für Bildung und Sport. Die Tage finden vom 18. bis 25. März 2023 an verschiedenen Orten in Thun statt. «Geplant sind Anlässe in städtischen Betrieben sowie Sensibilisierungsworkshops und Stadtrundgänge. Gleichzeitig sind auch lokale Vereine, Institutionen, Organisationen und Privatpersonen eingeladen, sich mit eigenen Aktionen zu beteiligen», hält die Stadt fest.

«Wir freuen uns über neue und innovative Ideen. Auch Sportvereine sind herzlich eingeladen, sich zu beteiligen.» Katharina Ali-Oesch, Thuner Gemeinderätin

Projekte können ab sofort bis Ende Oktober eingegeben werden. «Wir freuen uns über neue und innovative Ideen. Auch Sportvereine sind herzlich eingeladen, sich zu beteiligen», so Ali-Oesch. Auch Teilnehmende der ersten Thuner Aktionstage dürfen ihre Projekte eingeben. Die Eingaben müssen Rassismus oder rassistische Diskriminierung thematisieren. Sie sind öffentlich zugänglich, politisch und religiös neutral ausgerichtet.

Fehler gefunden?Jetzt melden.