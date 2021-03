NLB-Handball – Ideale Situation für Steffisburg In der NLB der Männer wird ab dem 10. April wieder Handball gespielt. Niemand steigt ab, Steffisburg kann so ohne Druck die Spieler weiterentwickeln. Reto Pfister

Steffisburgs Sportchef Peter Stähli kann auch die Saison 2021/22 in der NLB planen. Foto: Raphael Moser

Die NLB-Saison geht weiter, es steigt jedoch niemand ab. Weil die 1.-Liga-Meisterschaft bereits vor einigen Wochen abgebrochen wurde und daher in dieser Spielklasse gar keine Aufsteiger ermittelt werden können. Für den TV Steffisburg ergibt sich so eine Situation, die Sportchef Peter Stähli als «ideal» bezeichnet. Die Oberländer sind Tabellenletzte; die Gefahr einer Relegation in die 1. Liga wäre reell gewesen. So aber wird Steffisburg 12 Partien ohne Druck bestreiten können. In der regulären Saison wird so lange gespielt, bis jedes Teams einmal auf jedes andere getroffen ist. Anschliessend wird die Liga in eine Aufstiegsrunde (6 Teams) und eine Platzierungsrunde (8 Teams) geteilt.

Nicht Letzter werden

«Die Spieler sind heiss darauf, wieder Ernstkämpfe bestreiten zu können», sagt Stähli. «Und gleichzeitig können sich die jungen Akteure weiterentwickeln, ohne den Druck, im Abstiegskampf andauernd punkten zu müssen.» Was aber nicht heisse, dass kein sportlicher Ehrgeiz vorhanden sei. «Letzter wollen wir ganz sicher nicht werden», sagt Stähli. «Die Stimmung im Team ist sehr gut, alle freuen sich auf die Wiederaufnahme der Meisterschaft.»

Wie in der NLA werden die Spieler vor jeder Partie mittels Schnelltest auf das Coronavirus getestet. Für Nino Giovanelli werden es die letzten Begegnungen im Dress der Oberländer sein; er hat sich beruflich Richtung Aargau orientiert und spielt in der nächsten Saison für Endingen.

