Kreuzfahrten in der Kritik – Gigantismus auf 20 Decks, Städte ziehen Reissleine Kreuzfahrtschiffe werden immer grösser, die Emissionsziele sind bescheiden. An diversen Häfen will man sie nicht mehr haben. Rita Flubacher

Das neuste Gigaschiff: Ab nächstem Jahr kreuzt die Icon of the Seas auf den Meeren. Bis 7600 Passagiere haben Platz. Foto: Royal Caribbean

Gross, grösser, Icon of the Seas: In der Kreuzfahrtbranche dominiert der Gigantismus. Die Icon of the Seas, die in Finnland für die US-Reederei Royal Caribbean gebaut wird und 2024 in Betrieb gehen soll, wird das grösste Kreuzfahrtschiff der Welt sein: 365 Meter lang, so lang wie dreieinhalb Fussballfelder. Kostenpunkt: 1,1 Milliarden Dollar.