Der EHCB und die Euphorie – Ici c’est Bienne Biel befindet sich im Ausnahmezustand. Ab Freitag spielt sein Hockeyclub um den Meistertitel. Was macht diese Euphorie mit der Stadt und ihren Menschen? Simone Lippuner

Eine Stadt, ein Gefühl: Ihr EHC könnte zum ersten Mal seit 40 Jahren wieder Meister werden. Das schweisst die Bieler zusammen. Foto: Urs Lindt/Freshfocus

Wer am Bahnhof in Biel rot-gelbe Fahnen oder ein Banner mit dem Slogan «Ici c’est Bienne» in Grossformat erwartet, hat weit gefehlt. Rund um Schang Hutters Skulptur «Vertschaupet» hasten Pendler zur Arbeit oder auf den Zug, singen Alkoholiker ihr Klagelied, tickt die grosse Bahnhofsuhr auch in diesen aussergewöhnlichen Zeiten im normalen Takt. Nichts deutet auf den ersten Blick auf die Gefühlslage der Stadt hin.