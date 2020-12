Leserreaktionen – «Ich wusste nicht, ob meine Schafe durchkommen» Leserinnen und Lesern äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zur Wölfin, die in Kaufdorf ein Schaf gerissen hat.

Am 24. Dezember hat die Wölfin erneut ein Schaf gerissen. pd

Zu den Leserreaktionen auf die Schafrisse in Kaufdorf

Ich hatte in kurzer Zeit zwei Angriffe auf meine Herde: drei tote und drei verletzte Schafe. Die Verletzungen sahen erst nicht so schlimm aus. Nach einigen Tagen zeigte das Wolfgebiss Wirkung. Schlimme Entzündungen mit Eiterungen mussten mit Antibiotika und Wundspray behandelt werden. Zwei Wochen wusste ich nicht, ob sie durchkommen. Jetzt sind sie auf gutem Weg. Ich war das Care-Team für meine Tiere, denn in der Herde grassierte Todesangst. Der Wölfin kann man nicht böse sein. Es ist ihr Naturtrieb und Schafe sind ein leichtes Ziel. Sie haben im Laufe der Evolution Abwehrstrategien verloren. Auch scheint bei uns Menschen die Wertschätzung gegenüber den schwächeren Tieren zu verkümmern. Vergrämen sollen wir Schäfeler die Wölfin. Die Obrigkeit weiss wohl nicht, dass die Wölfin nur dann Schmerzen mit dem Riss verbindet, wenn sie im Moment des Angriffs mit Gummischrot beschossen wird. Es wird aber kein Wildhüter zu dem Zeitpunkt genau dort sein. Ich frage mich, ob diese Wölfin ein glückliches Tier ist und sich bei uns wohl fühlt. Rudolf Anken, Oberbalm

Wer seine Nutztiere Raubtieren auf dem Tablett serviert, muss sich nicht wundern, wenn sich diese dankbar bedienen. Wer Nutztiere hält, hat auch die Pflicht für ihr Wohl zu sorgen, sie zu beschützen, soll nicht nur von ihnen profitieren. Was Wildtiere vom Insekt bis zum Elefanten für Natur und Umwelt tun, leisten sie gratis, deshalb wohl wird es von Menschen nicht gewürdigt. Die Schweiz war seit jeher Meister in Ausrottung: nicht nur Bär, Luchs und Wolf, auch Bartgeier, Steinadler, Steinbock, Feldhase, unzählige Wildbienen-, Tagfalter-, Libellen-, Vogel-, Amphibien-, Echsenarten und viele mehr sind verschwunden. Störfaktoren wie Biber, Turmfalken etc werden zum Teil unmenschlich brutal eliminiert, und es nimmt kein Ende. Jedes Tier und jede Pflanze spielt eine vorgesehene, wichtige Rolle im ausgeklügelten Ökosystem. Die Menschheit hat es geschafft, dieses System aus dem Gleichgewicht zu bringen, alles wird beseitigt, was ihr im Wege steht. Kein Lebewesen auf Erden vermehrt sich derart krankhaft wie Menschen und es fragt sich, wen man hier nicht endlich dezimieren sollte. Sie dringen ein in die letzten Gefilde der Wildnis, alles muss besiedelt und besudelt sein und dann sind es die Tiere, die Menschen zu nahekommen. Der Mensch mit seinen naturunverträglichen Bedürfnissen ist die Gefahr allen Lebens auf Erden und nicht zuletzt auch für sich selbst. Onlinekommentar von Beatrice Scheidegger

Zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie

Nach der Pandemie werden Sozialpolitiker die mangelnde soziale Abdeckung von Erwerbsrisiken überprüfen müssen. Neben der Arbeitslosenversicherung mit der hoch-effizienten Kurzarbeitsentschädigung braucht es eine Versicherung gegen Erwerbslosigkeit für Selbstständige, Scheinselbständige, Einpersonenfirmen, Künstlerkollektive. Sie sparen sich Beitragsleistungen an die Arbeitslosenversicherung, doch in dieser Krise beziehen sie enorme Sonderleistungen aus Steuergeldern. Nach Einführung einer erweiterten obligatorischen Erwerbsersatzversicherung für alle soll strikt nur noch Entschädigung erhalten, wer auch Beiträge einbezahlt hat. Alex Schneider, Küttigen