Zwei Monate ist es her, dass der Bund die CS vor dem Kollaps retten musste. Was von diesem dramatischen Wochenende werden Sie nie vergessen?

Vor allem diese unglaubliche Spannung und Hektik. Den Druck, in kürzester Zeit eine Lösung finden zu müssen – denn am Montag wäre die CS in Konkurs gegangen, mit unabsehbaren Folgen für die Schweiz und das globale Finanzsystem. Irgendwann verlor ich das Zeitgefühl, ich wusste nicht mehr, ob Donnerstag oder Samstag ist. Und ich erinnere mich auch an etwas sehr Positives.