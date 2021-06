ZSC-Verteidiger Yannick Weber – Fertig NHL, aber weshalb nach Zürich und nicht Bern? Yannick Weber musste sich damit abfinden, dass die NHL-Karriere nach 13 Jahren vorbei ist. Nun freut er sich auf Zürich und eine Rolle, die er so noch nie innehatte. Kristian Kapp

Yannick Weber blickt einem neuen Abschnitt seiner Karriere entgegen. Foto: Melanie Duchene (Keystone)

Noch ist Yannick Weber nicht zurück in der Schweiz. Es gibt einiges zu erledigen vor der Rückkehr. 15 Jahre! So lange hatte er sich im Eishockey Nordamerikas festgekrallt. Vorerst in einer Juniorenliga, ab 2008 dann als NHL-Profi: Montreal, Vancouver, Nashville und zuletzt Pittsburgh. Momentan ist er in Vancouver, von dort ist seine Verlobte Kayla. Die Stadt an der Westküste Kanadas ist mittlerweile auch für den Berner Weber die zweite Heimat.

Und nun Zürich. Für drei Jahre hat Weber bei den Lions unterschrieben und damit zumindest Option B eines seiner Ziele eingelöst. Wenn nicht in der NHL, dann wollte er in der Schweiz seine Karriere beenden. Im September wird er 33, das Kapitel Nordamerika ist beendet. Ein wenig Trotz mag zwar noch durchschimmern, Weber ist überzeugt, dass es von seinem Können her für ein weiteres Jahr NHL reichen würde.