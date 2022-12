Bieler Gemeinderätin hat genug – «Ich wurde als Politikerin gewählt, nicht als Buchhalterin» Biel hat kein Budget fürs nächste Jahr, und nun geht auch noch die Finanzdirektorin. Silvia Steidle beklagt, dass Biel in einer politischen Sackgasse stecke. Jérôme Léchot

Silvia Steidle tritt auf Ende Jahr von ihrem Mandat als Finanzdirektorin der Stadt Biel zurück. (Archivbild) Foto: Nicole Philipp

Sie war die Politikerin, die in den anderen politischen Lagern am meisten Stimmen zu holen wusste. Als Frau des Parti Radical Romand fand sie in der linken Wochenzeitung WOZ Lob für ihr Engagement im Städteverband, der sich gegen Steuerreformen auf Kosten der Städte einsetzt. Silvia Steidle machte als Politikerin des PRR 2016 eine Steuererhöhung bei ihrer eigenen wirtschaftsliberalen Wählerschaft schmackhaft – und brachte diese durch.

Nun aber sieht sich die pragmatische Politikerin nicht mehr in der Lage, weiterzuregieren. Sie tritt auf Ende Jahr von ihrem Mandat als Finanzdirektorin zurück.

«Ich gehe nicht, weil die Stadt Biel kein Budget hat», sagt die Finanzdirektorin. Sie habe diese Situation bereits zweimal gehabt – und in beiden Fällen habe man einen Weg gefunden. Jetzt sehe sie aber keinen mehr.

«Ein Freund sagte mir mal, regieren komme vom griechischen ‹kybernein›, was so viel bedeutet wie ‹ein Schiff steuern›. Das kann ich in Biel nicht mehr tun.»

In Biel regiere man jetzt ohne Sicht und verliere sich stattdessen in langen Listen, in denen man hier und dort nach ein paar Erbsen suche, die man einsparen könnte. «Der Quartierverein Möösli mit seinen 40’000 Franken pro Jahr ist ein Baum, der einen Wald von Kostenpunkten versteckt. Etwa die CTS, die Tissot-Arena, technische Planungsverfahren, die ohne klare Vorstellungen Millionen versanden liessen», so die Finanzdirektorin.

Man streite sich darüber, ob 200’000 Franken an die freischaffende Kunst bezahlt werden sollten, statt die wirklichen Probleme auf den Tisch zu bringen.

«Wenn man seriöse Wirtschaftsförderung betreiben würde, könnte man Millionen an Steuern in die Stadt bringen, Arbeitsplätze schaffen», so Steidle. Stattdessen wolle man Unternehmen mehr besteuern und sie damit zum Wegzug zwingen.

Bieler Linke sind sich uneinig

Es sei die aktuelle politische Konstellation, die ihr die Arbeit verunmögliche. Also sowohl das Parlament als auch der Gemeinderat, wie sie seit 2020 aufgestellt sind. Mit einem linken Gemeinderat und einem noch linkeren Parlament. Die finanzpolitisch uneins sind.

Die vehementeste Reaktion auf das Sparpaket des linken Gemeinderats kam denn auch von den linken Parlamentarierinnen und Parlamentarier: Sparen am Service public komme nicht infrage.

Aber es ist auch die Weise, wie auf diese Konstellation reagiert wird, die Steidle bemängelt.

So sei davon auszugehen, dass die Absprache zwischen Gemeinderäten und Parteien kaum stattgefunden habe: «Ich war konsterniert, festzustellen, dass die Ratslinke dem Stadtpräsidenten einen Posten in seiner Direktion aufzwingen wollte, den es gar nicht mehr gab.» Hätten sie vorher miteinander gesprochen, wäre so etwas nicht geschehen.

Ihre Diagnose zum innerlinken Dissens: «Nachdem der Gemeinderat für teures Geld und ohne materielle Dringlichkeit die Revision der Stadtordnung angefangen hat, hat er sich nach einer ersten Debatte im Parlament aus der politischen Diskussion zurückgezogen und die Arbeit einer parlamentarischen Kommission überlassen.»

Umstrittenes Budget

Bei der Budgetdebatte hätten die Gemeinderäte sich wenigstens die Mühe machen müssen, zu erklären, worum es in dieser langen Liste von Massnahmen gehe, so Steidle. Und sich um eine politische Konsolidierung der Finanzsanierung bemühen sollen.

Was stattdessen geschah: Die linken Parteien verkündeten bereits vor Bekanntgabe der Sparmassnahmen, dass sie keine Einschnitte im Service public, im Kulturbereich mittragen würden. Und es waren die Parlamentarierinnen und Parlamentarier anstelle des Gemeinderats, die fortan den politischen Diskurs prägten.

Links versuchte man herauszufinden, wer von welcher Sparmassnahme betroffen sein würde, um dagegen zu mobilisieren. Und rechts bereitete man sich vor, die Steuererhöhung ohne substanzielle Sparmassnahmen an der Urne zu bekämpfen.

Ohne vorgängige politische Konsolidierungsarbeit zwischen Gemeinde- und Stadtrat folgte dann eine «Kamikaze-Kampagne», wie sie Steidle nennt. Mit bekanntem Ausgang: Fast 70 Prozent der Bieler Stimmbevölkerung lehnten beide Budgetvorschläge ab.

Bereitschaft zum Kompromiss

Die Finanzdirektorin war diesen Sommer krankheitsbedingt abwesend. Aber sie habe, wie sie versichert, die Zustimmung ihrer Fraktion zu «Substance 2030» und den Budgets ausgehandelt. Und sie erinnert daran: «Als Liberale habe ich 2016 die bürgerlichen Parteien überzeugen können, einer Steuererhöhung zuzustimmen.»

Dafür sei sie damals aus den eigenen Reihen auch kritisiert worden, habe aber letztlich mit diesem Argument überzeugen können: «Biel soll keine Budget-Stadt sein, sondern eine, die Ressourcen hat, die Mittel einsetzen kann, um sich zu entwickeln.»

Was Steidle mit ihrer Fraktion tat, hätten die anderen Gemeinderäte mit ihren eigenen Fraktionen erreichen müssen: eine Zustimmung zum politischen Kompromiss. Links, dass man gewisse Kürzungen hinnimmt. Und rechts, dass man dafür auch der Steuererhöhung zustimmt. Mindestens links ist diese Arbeit nicht gelungen.

Obwohl das Regieren in Biel seit der neuen Legislaturperiode sehr schwierig geworden sei, waren es die Reaktionen auf das Abstimmungsdebakel am 27. November, die ihren Entschluss zum Rücktritt bestärkten, so Steidle.

Der Gemeinderat wolle, statt zu regieren, dem Parlament die Aufgabe überlassen, ein Budget aufzustellen. Er beschränke sich darauf, Sitzungen zu organisieren, diese zu protokollieren und auszuwerten. Ohne Vision, wie die Bieler Finanzen nachhaltig saniert werden könnten.

Visionen, die sie als Politikerin gehabt hätte, mit denen sie aber nicht hat durchdringen können. «Ich wurde nicht als Buchhalterin, sondern als Politikerin gewählt.» Und als solche sieht sich Steidle hier am Ende ihrer Möglichkeiten.

Erleichtert sei sie, nachdem sie den schweren Entschluss gefasst hat, nicht wirklich. «Ich fühle mich für die Stadt, der ich 14 Jahre gedient habe, verpflichtet. Das wiegt schwer auf mir. Aber ich habe meine Arbeit gemacht und kann nicht mehr tun, als ich getan habe.»

Fehler gefunden?Jetzt melden.