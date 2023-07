Herr Kachelmann, wir erleben einen Sommer der Wetterextreme – und Sie regen sich fürchterlich über die öffentliche Debatte auf. Was macht Sie so wütend?

Ich bin nicht wütend, ich bin nur engagiert. Die Debatte läuft medial in eine falsche Richtung – und das kritisiere ich in aller Deutlichkeit. Wir erleben derzeit neue Dinge. Vor der Küste in Miami wurden Wassertemperaturen von über 38 Grad gemessen. Und die Medien zeigen Bilder von brennenden Wäldern in Rhodos und tun so, als ob diese Feuer etwas mit dem Klimawandel zu tun hätten!