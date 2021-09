Der SCB bereits in Rücklage – «Ich wollte nicht davonlaufen» Trotz Fehlstart in die neue Saison ist Verteidiger Ramon Untersander überzeugt, dass der SC Bern mit der neuen sportlichen Führung und der neuen Trainercrew auf dem richtigen Weg ist. Kristian Kapp

Zuletzt gab es nur noch Enttäuschungen: Ramon Untersander nach dem Saisonende und dem Erstrunden-Out gegen Zug am 23. April 2021. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Nun hat der SC Bern auch das dritte Spiel der neuen Saison verloren. Mit 1:3 in Davos, in einer Partie, die selten schön, dafür häufig zerfahren und wild war. Drei Spiele, null Punkte. Es könnten nun wieder die Diskussionen rund um den SCB beginnen, die ihn schon zwei Jahre verfolgen. Wieder alles über den Haufen werfen? Ramon Untersander steht nach dem Spiel vor der Garderobe in der renovierten Davoser Eishalle und verneint vehement.

Es ist keinen Monat her, dass der Verteidiger seinen Vertrag beim SCB bis 2025 verlängerte und damit ein Zeichen setzte. Ein Zeichen auch für die neue sportliche Leitung und die Trainercrew. Selbstverständlich war sein Verbleib ja nicht nach dem Frust der letzten zwei Jahre, in denen sich der SCB vom selbstverständlichen Meisterkandidaten zu einem Team wandelte, das zweimal hintereinander die Top 8 verpasste.