Leserreaktionen – «Ich werde meinem Impfbüchlein den Vorzug geben» Leserinnen und Lesern äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zum digitalen Impfausweis.

Ein Leser schreibt, dass er lieber das papierene Impfbüchlein auf sich trägt, statt auf das digitale Dokument zu setzen. Foto: Getty Images

Zu «Kantone befürchten Impfpass-Debakel»

Ich mache folgende Voraussage: Solange 26 Kantone verschiedene Vorstellungen von der Umsetzung dieses Impfpasses haben und auch noch ihren Senf dazu geben wollen, wird das nie etwas damit. Abgesehen davon finde ich, noch einmal ein digitales Dokument, das jeder auf seinem Handy speichern soll, bei der Flut von all dem anderen Mist, den wir bereits digital machen müssen, völlig unnötig. Ich werde meinem Impfbüchlein, wo all meine Pikser notiert und dokumentiert sind, den Vorzug geben und habe mir auch einen internationalen Impfpass stempeln lassen. Lieber ein Stück Papier mitnehmen ans Open Air oder in die Ferien als ein akkuabhängiges Handy, das dann, wenn man es braucht, womöglich keinen Empfang hat oder eben keinen Strom. Markus Jauslin, Steffisburg

Zu «Hier drohen jetzt die nächsten ‹Nadelstiche›»

Es gibt für alles ein Pro und Contra, das ist so im Leben. Dem Bundesrat gebührt mein Verständnis für seinen Entscheid. Zu lange wurde und wird von der EU Druck auf die Schweiz ausgeübt. Ich habe oft Reisen in die EU gemacht, namentlich nach Deutschland oder Österreich, und bin mit vielen Bürgern ins Gespräch gekommen. Es war immer sehr erlebnisreich, mit sogenannten Normalbürgern zu diskutieren. Meine Herkunft wurde meistens sehr positiv angenommen und mit den Worten «Bleiben Sie, was Sie sind, gehen Sie ja nicht in die EU» quittiert. Dieser oft geäusserte Satz am Ende einer Gesprächsrunde hat mich jeweils sehr nachdenklich gestimmt – gegenüber all den positiven oder negativen Berichten politischer oder wirtschaftlicher Herkunft in den Medien. Eben die Meinung des Volks. Hans Wyss, Lyss

Der Flickenteppich muss entsorgt werden. Die ambivalente Schweizer Politik hält sich aus allem raus und will trotzdem in europäischen Belangen Einfluss nehmen. Der Bundesrat hat die Mühen nicht gescheut, zahlreiche Dispute und strategische Planungen zu führen, doch dies ist für mich reine (Geld-) Zeitverschwendung. Vertrauensverluste und stetiger Wechsel in der Führung sind ein Ärgernis, das mit einer erneuten Volksabstimmung zu (hoffentlich positivem) Ergebnis führen wird. Auch die Wählerschaft hat sich in den letzten sieben «verflixten» Jahren geändert. Karin Meyer, Hünibach

Zu «Die SVP will feiern, die SP reden – Blocher teilt aus»

Bei vielen europäischen Firmen wird es einen Investitionsrückgang geben, wie schon erwähnt, beim Strommanagement, bei Medizinprodukten, bei der Medizintechnik, im Maschinenexport, beim Forschungsaustausch. Vieles wird eventuell sogar von der Schweiz ins Ausland verlagert. Es ist für mich unverständlich, dass die SVP die immensen Milliarden-Verluste mit Champagner zu feiern vermag. Solch ein (von der SVP) in Kauf genommener finanzieller Schaden sollte eigentlich strafbar sein. Diese Art, mit unwahren Argumenten den Souverän hinters Licht zu politisieren, hat nichts mit Demokratie zu tun. Hans Schmutz, Rubigen

Zur Abstimmung über die Trinkwasser- und die Pestizidinitiative

Die 1981 gegründete VSBLO, Vorgängerin der heutigen Bio Suisse, wurde als weltfremd belächelt. Doch Pestizidrückstände in Nahrungsmitteln, Gewässern und Böden zwangen zu einem Umdenken. Bio wurde schliesslich anerkannt. Heute ist die biologische Produktion wegen höherer Direktzahlungen und Preise rentabel. Wir zahlen dafür aber gleich dreifach: für die Direktzahlungen, die Belastung der Umwelt durch die konventionelle Produktion und die Luxus-Margen auf Bioprodukten, die Grossverteiler verwenden, um herkömmliche Produkte zu verbilligen. Mit den Agrarinitiativen würden Direktzahlungen für die konventionelle Produktion, aufwendige Sanierungen von Böden und Trinkwasser und die Luxus-Marge auf Bioprodukten wegfallen. Gewinnen würde die Umwelt, Bio würde günstiger. Dass sich die Bauern- und die Chemielobby gegen die beiden Initiativen wehren, ist nicht erstaunlich. Es sind die gleichen Kreise, die vor 40 Jahren über Bio spotteten. Roland von Arx, Worb

Unsere Bauern produzieren grosse Mengen an Lebensmitteln, noch mehr wird importiert. Wozu das Überangebot führt, zeigt sich bei Grossverteilern, wenn samstags vor Ladenschluss die Gestelle voll sind mit frischem Obst, Gemüse und frisch gebackenen Broten – und am Montag dieselben Gestelle wieder gefüllt sind mit neuen, frischen Produkten. Mit der Trinkwasserinitiative erhalten die Bauern eine einmalige Chance, etwas weniger, aber gesündere Nahrungsmittel zu produzieren, einen besseren Preis und noch Direktzahlungen zu erhalten. Mit der Pestizidinitiative wird der Import von Lebensmitteln verboten, die mit Pestizid behandelt worden sind. Wir bekommen gesündere Nahrungsmittel, und wir schützen das Trinkwasser. Die Bauern bekommen mehr für ihre Produkte. Es ist mir unverständlich, dass jemand dagegen sein kann. Als Konsumenten und Ja-Stimmende müssen wir aber auch bereit sein, auch für krumme Gurken einen fairen Preis zu bezahlen. Da stimme ich den Bauern zu. Hans Berger, Steffisburg

