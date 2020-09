Andreas Thiel… Infos einblenden

Anarchistisch orientierter Satiriker: Andreas Thiel. Foto: Nora Jeker

… ist Satiriker und Kabarettist. Der am 2. Februar 1971 in Bern geborene Thiel ist unter anderem Mitbegründer und Moderator des «Bösen Montag» im Theater am Hechtplatz in Zürich, schreibt Kolumnen und war auch als Karikaturist tätig. Für Schlagzeilen sorgte er, als er in der «Weltwoche» vom November 2014 den Koran als Grundlage für den heutigen Terrorismus bezeichnete (lesen Sie hier mehr dazu).