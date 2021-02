«Ich weiss nicht, was Herr Blocher über mich denkt»

Herr Schnegg, erinnern Sie sich an den Moment, als sie das erste Mal von Covid-19 gehört haben?

Nein, an den genauen Zeitpunkt erinnere ich mich nicht mehr. Aber wir haben Ende 2019 bemerkt, dass in China etwas passiert. Von da an haben wir die Sache näher verfolgt.