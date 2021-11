Kolumne Max Küng – Ich war noch niemals in… Zermatt VS Und hab deshalb auch noch noch nie das Matterhorn leibhaftig gesehen. Max Küng (Das Magazin)

«Das Ding ist gross!» Foto: Max Küng

Woher ich käme, wollte die Touristenfamilie aus Korea in der Gornergratbahn wissen, als wir in Zermatt losgefahren waren. Aus der Schweiz, sagte ich wahrheitsgemäss. Oh, meinte die Tochter, dann hätte ich diesen berühmten Berg wohl schon oft gesehen. Ich verneinte, denn ich kannte ihn bis anhin bloss von der Toblerone-Packung. Sie blickten ungläubig, doch als ich mich erklären wollte, ging plötzlich ein «Ah» und «Oh» durch den Waggon. Die Leute sprangen von ihren Sitzen auf, um besser zu sehen, Handys wurden gezückt, vereinzelt gar altmodische Fotoapparate. Da war es nun, klar und deutlich auf blauem Hintergrund: das Matterhorn.