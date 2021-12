Eine Art Bergwanderung mit Max Küng – Ich war noch niemals in Rotzloch NW Die Exkursion ins Nidwaldische konfrontiert unseren Autor mit einer verdrängten Lebensweisheit: Die Kleinsten sind oft die Gemeinsten. Max Küng (Das Magazin)

Blick auf den Alpnachersee, einer der Blinddärme des vielfingrigen Vierwaldstättersees. Foto: Max Küng

Wie die Nase eines liegenden Riesen ragt der Berg in die Landschaft, zur einen Seite der gebogene Rücken, sanft gewölbt, auf der anderen Seite eine schroffe, senkrecht abfallende Wand mit Löchern darin, darunter wie ein offenstehender Mund der Alpnachersee, einer der Blinddärme des vielfingrigen Vierwaldstättersees.

Es passt noch mehr zur Nasenanalogie dieses Bergs, denn seit vielen Jahren schon bohrt man in ihm herum, holt popelgleich Gesteinsbrocken aus seinen Höhlen heraus. Zudem ist da sein Name: Rotzberg.

Am nordwestlichen Fuss des Rotzbergs liegt Rotzloch, ein teils zu Stansstad, teils zu Ennetmoos gehörender Uferfleck mit Bootsanlegestelle, seit dem 19. Jahrhundert ein Industriegebiet, in dem die Steine kleingeklopft werden, die man aus dem Berg holt, damit man sie in der ganzen Schweiz verteilen kann, etwa als Schotter zwischen den Bahngleisen.