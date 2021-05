Kolumne Max Küng – Ich war noch niemals in … «Get Carter» (1970) Unser Autor hat das Kino vermisst – und nun eine Bildungslücke geschlossen. Max Küng (Das Magazin)

Denkmalgeschützter Kinosaal aus dem Jahr 1949: Filmpodium in Zürich. Foto: Max Küng

Wenn das Licht ausgeht, die im Saal plaudernden Menschen verstummen, die Handys in den Hosensäcken verschwinden, der Projektor angeworfen wird und auf der Leinwand dann der Löwe brüllt – auf diesen Moment musste ich lange warten.

Wann war ich das letzte Mal in einem Kino gewesen? In welchem Film? Ich mag mich nicht erinnern.

Das Kino, in dem ich nun sitze, es ist denkmalgeschützt, ein Saal aus dem Jahr 1949. Es hiess einmal Studio 4, seit 1983 heisst es aber Filmpodium. Und auch wenn kein Film läuft, so hat das Auge doch einiges zu sehen. Es ist ein Kino ohne duftende Popcornmaschine im Foyer und 4-DX-Rüttelsitze im Saal, dafür aber mit Charakter und einem charakter- sowie gehaltvollen Programm für all jene, welche die Suchfunktion bei Netflix einigermassen unbefriedigt zurücklässt und die Lust haben auf das, was man «ein gutes altes Kinoerlebnis» nennen könnte.