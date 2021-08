Kolumne Max Küng – Ich war noch niemals in einem…

Bubble-Tea-Laden Warum gieren Tausende danach, sich zucker- und farbstoffschwangeren Grüntee plus eine Handvoll synthetischen Apfel-Kaviar in den Magentrakt zu saugen? Max Küng (Das Magazin)

«Seltsames Völlegefühl und eine Ahnung von Hirnfrost»: Ob diese Kügelchen schuld sind? Foto: Max Küng

Seit einer Weile sichtet man in meinem Quartier dann und wann eine Schlange. Nun ist es bei gewissen Schlangen anders als bei gewissen Affen: Menschenaffen sind Tiere, die man gerne in Zoos begafft, Menschenschlangen aber Phänomene, die unterschiedlichste Ursachen haben können – und die näher untersucht werden wollen. Denn wenn sich Menschen freiwillig in eine Schlange reihen, gibt es dafür wohl einen triftigen Grund.

Die Schlange in meinem Quartier ist an gewissen Tagen imposant, reicht bis ans Ende des Häuserblocks. Sie bildet sich vor dem Eingang eines Geschäfts, welches Jeeg heisst und japanische Comics (Mangas) und Zeichentrickfilme (Animes) anbietet. Dass in Zeiten des blühenden Internethandels es physische Ladenlokale schaffen, Menschen in solchen Massen anzuziehen, lässt einen für den Detailhandel hoffen – und man kann die Macher*innen von Jeeg nur bewundern, wohl mittels purer Fachkompetenz eine solch treue Gefolgschaft generiert zu haben.