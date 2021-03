Kolumne Max Küng – Ich war noch niemals in der Länggasse, Bern Unser Kolumnist reist in die Hauptstadt und besucht, nein, weder das Bundeshaus noch den Bärengraben. Max Küng (Das Magazin)

Das sounds gut: Der Schriftsteller Christoph Simon vor seinem aparten Wohnblock. Foto: Max Küng

Man weiss es: Google weiss alles. «Länggasse is a hip, bohemian area. Students and creatives frequent arts spaces with trendy bars, and intimate jazz and blues clubs. Bookshops and eco-focused clothing stores sit among casual restaurants serving Swiss food, tapas, and pizza. Cycling along the nearby river is a popular pastime.» Das sounds gut, also: klingt wonderful und irgendwie nach San Francisco. Aber ist dem auch so?

Einer, der es wissen muss, ist Christoph Simon. Der Kabarettist und Schriftsteller lebt in der Länggasse, im ersten Stock eines nicht sonderlich hipp daherkommenden Wohnblocks, aber praktischerweise mit (seriösem) Massagestudio im Erdgeschoss und vom Balkon mit Sicht auf Eiger, Mönch und Jungfrau, wenn sich die drei nicht gerade mit Nebel-, Dunst- oder Saharastaub-Burka verhüllen.