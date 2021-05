Kolumne Max Küng – Ich war noch niemals im…

Corona-Impfzentrum Triemli Die Impfung: Ein Testbericht inkl. Vorschau auf das normale Leben. Hurra! Max Küng (Das Magazin)

Das Gegenteil einer Kathedrale: Impfzelt des Zürcher Triemli-Spitals. Foto: Max Küng

Als ich aus dem Gebäude kam, schien die Sonne golden und die Blumen auf der Wiese strahlten leuchtend, als wären sie genmanipuliert. Das Blau im Himmel? Beinahe frivol!

Gut, das Gebäude war nicht wirklich das, was man ein Gebäude nennen kann, sondern bloss ein weisses, langes Zelt. Es hat wohl schon viele Leben als Festzelt hinter sich, an welchen Hundsverlocheten oder Kirmessen auch immer, wo der Zuckerwattenwind wehte und sich mit dem Bratwurstduft vermengte, Autoscooter rumsend ineinander bumsten, während Schlager oder Pop oder Schlagerpop sich überschlagend aus Lautsprechern hämmerte und es von der Schiessstandbude her scharf klang.