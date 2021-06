Kolumne Max Küng – Ich war noch niemals … auf dem Monte Generoso TI (Teil 2) Das Tessin, befindet Max Küng, ist von oben betrachtet wirklich wunderschön. Max Küng (Das Magazin)

Streng und mürbe zugleich: der Monte-Generoso-Cake. Foto: Max Küng

Der Monte Generoso ist mir selbstverständlich schon seit langer, langer Zeit wohlbekannt, wenn auch nicht als ein 1701 Meter hoher Berg der Tambogruppe, sondern als Kuchen, der bei Kindern und deren Eltern beliebt ist, denn er ist süss (3680 Kilokalorien pro Kilo) und kostengünstig (5 Franken pro Stück / 380 Gramm). Ein Cake in charakteristischer Dreiecksform mit Biskuit- und Vanillespezialcreme-Füllung sowie eingebauter E-Party *.

Vom Design her ist der Monte Generoso eine Meisterleistung der neuen Naschlichkeit, streng und mürbe zugleich, formal vollendet und inhaltlich vielschichtig, die mit Kirschwasser aromatisierte Schokoglasur ist zudem garniert mit grünen Zuckersprengseln, die sowohl an so etwas wie Natur, aber auch an die in den 1980er-Jahren der Postmoderne huldigende Mailänder Designergruppe Memphis erinnern.