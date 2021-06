Kolumne Max Küng – Ich war noch niemals…

auf dem Monte Generoso, TI Im Zug mit Adolf Muschg und Fritz J. Raddatz Richtung Süden. Max Küng (Das Magazin)

Foto: Max Küng

Im Zug in den Süden las ich in den Tagebüchern des 2015 verstorbenen Literaturkritikers und Feuilletonisten Fritz J. Raddatz, welche er noch zu Lebzeiten veröffentlichte; und da stolperte ich über Adolf Muschg, ein erstes Mal auf Seite 13, Unglückszahl, und mir kam in den Sinn, dass Muschg ja eben nach der Fernsehsendung «Sternstunde Philosophie» in einen argen Shitstorm geriet, da er die Cancel-Culture mit Auschwitz verglich. Die Empörung darob war und ist noch immer gross, Muschg aber entschuldigte sich nicht.

Das Sensationelle an diesem Skandal ist aber auch, dass überhaupt jemand Muschg in «Sternstunde Philosophie» mitbekommen hat. Die Einschaltquote dieser Sendung ist in etwa so hoch wie die Einwohnerdichte im Verzascatal, zudem gibt es auch noch die Dunkelziffer der Einschlafquote. Ich muss gestehen: Von Muschg habe ich noch niemals ein Buch gelesen. Und als ich unlängst in einem Anflug von Wissenslückenschliesssehnsucht in der Bahnhofsbuchhandlung danach verlangte, stand kein Muschg, wo er hätte stehen sollen, zwischen den vielen Bänden von Murakami und dem dicken Musil.