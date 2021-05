Prinz Harrys und Oprahs neue Serie – «Ich war nassgeschwitzt, bevor ich das Haus verliess» Lady Gaga, Prinz Harry und Oprah Winfrey reden in einer neuen Apple-Serie über Missbrauch und Panikattacken. Ganz ehrlich. Pascal Blum

Lady Gaga spricht in der ersten Folge über ihre Traumatisierung nach einer Missbrauchserfahrung mit 19 Jahren. Foto: Screenshot

Dass sich die Menschen um ihre «mental health», also die psychische Gesundheit kümmern sollten, müsste eigentlich selbstverständlich sein. Oftmals ist das nicht so, gerade in den USA. Kulturelle Vorstellungen spielen dabei mit, wer im Job nicht funktioniert, wird schnell stigmatisiert, wer niedergeschlagen wirkt, gilt als seltsam.

Laut der Organisation Mental Health America haben 2020 rund doppelt so viele Leute Hilfe wegen Angstzuständen gesucht. Weiterhin ist es so, dass eine Mehrheit von Jugendlichen mit Depressionen nicht die erforderliche Behandlung bekommt.