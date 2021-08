Mathematikerin und Olympia-Sensation - «Ich war in jeder Hinsicht eine Streberin»

Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer – «Ich war in jeder Hinsicht eine Streberin» Die 30-Jährige forscht an der ETH Lausanne und gewann in Tokio Strassen-Gold auf dem Velo. Zur Sportlerin wurde sie, weil andere noch gescheiter waren als sie. Christian Brüngger , David Wiederkehr

Damit hat niemand gerechnet: Die Österreicherin Anna Kiesenhofer nahm von den Sommerspielen die Goldmedaille mit in ihren Garten hoch über dem Genfersee. Foto: Fred Merz (Lundi13)

Es war ein durch und durch olympischer Moment – und die Krönung ihrer bislang kurzen, aber heftigen Karriere als Radfahrerin: Dabei ist Anna Kiesenhofer primär Wissenschaftlerin, Mathematikerin und Dozentin an der ETH in Lausanne. Rad fährt sie nur in ihrer Freizeit.

An den Sommerspielen aber düpierte die 30-jährige Österreicherin mit einer Attacke ab dem ersten Kilometer alle Favoritinnen und gewann nach einer Flucht über die ganze Distanz. Im Ziel legte sich die Aussenseiterin auf den Asphalt, ausgepumpt, körperlich am Ende, aber im Hoch. Sie war eine der ganz grossen Geschichten von Tokio.