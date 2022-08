Domi Chansorns neues Album – «Ich war im freien Fall» Er ist der Schlagzeuger des Vertrauens von Sophie Hunger. Jetzt hat er nach zehn Jahren sein Soloalbum veröffentlicht. Es erzählt auch die Geschichte seines Absturzes. Martin Burkhalter

Domi Chansorn ist nicht nur ein brillanter Musiker, sondern geniesst in der Schweizer Musikszene auch einen hervorragenden Ruf als Produzent. Foto: Raphael Moser

«Das Schlimme an Drogen ist das Tabu», sagt Domi Chansorn. «Wichtig ist, darüber zu reden und einen offenen Umgang zu finden.» Und deshalb tut er das und erzählt von seiner Höllenfahrt, die ihn bis in den psychischen Zusammenbruch und in eine Entzugsklinik brachte.