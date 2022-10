Buch über Berner Kinder- und Jugendpsychiatrie – «Ich war ganz anständig, und dann fing die Frechheit an» Ist es die Seele, der Körper oder das Milieu? Der psychiatrische Blick auf Kinder war im Laufe der Jahrzehnte starken Veränderungen unterworfen. Alexander Sury

Das Rätsel Kind: Bilder einer Ausstellung in der Psychiatrischen Klinik Waldau, 2015. Foto: Adrian Moser

Und dann hält plötzlich das Psychiatrieauto vor dem Haus. Fachleute steigen aus, klingeln an der Tür und treten ein. Einmal angekommen, machen die Spezialisten der Berner Uniklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie (UPD) dasselbe wie in der Klinik – einfach nur im Wohnzimmer oder in der Küche. Unter dem Namen «Ambulant statt stationär» werden seit gut drei Jahren psychisch schwer belastete Kinder und Jugendliche zu Hause behandelt. Das Umfeld wird dabei aktiv einbezogen, und die Familie ist Bestandteil der Therapie. Eine Art Taxizentrale koordiniert dabei die Einsätze der Autos.