«Cinema Speculation» von Quentin Tarantino – «Ich war ein junger Klugscheisser» Quentin Tarantino hat ein Buch über seine Kindheit geschrieben, über nächtliche Ausflüge mit seiner Mutter – und warum «Bambi» ihn traumatisiert hat.

Matthias Lerf

«Ich sah besser zu, dass mein kleiner Arsch verdammt cool blieb» – Quentin Tarantino wurde schon als Schulkind in Erwachsenenfilme mitgenommen. Wenn er niemandem auf die Nerven ging. Foto: Franco Origlia/Getty Images

Der kleine Quentin Tarantino muss ein ziemlich frühreifes Früchtchen gewesen sein. Schuld war natürlich das Kino – was sonst. Weil seine Mutter und sein Stiefvater ihn abends oft mit ins Kino nahmen, während seine Altersgenossen schon im Bett lagen, tauchte er schon früh in eine geheimnisvolle Erwachsenenwelt ein, die den anderen Kindern noch lange verborgen bleiben sollte: «Manche Eltern wollten wegen der heftigen Filme, die ich schaute und von denen ich erzählte, nicht einmal mehr, dass ich in der Schule mit ihren Kindern spielte.»